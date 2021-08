Rainbow Six: Extraction samler alt du må vite i én trailer

HQ

Som følge av utsettelsen i juli er vi fortsatt fem måneder unna lanseringen av Rainbow Six: Extraction, men Ubisoft synes det er greit å være tidlig ute med en trailer som forklarer og viser nærmest alt om spillet.

De kanadiske utviklerne har gitt oss en nesten fem minutter lang trailer fra Rainbow Six: Extraction som avslører hvilke 18 operatører fra Rainbow Six: Siege som blir med på moroa fra første stund, noen av de 12 ulike kartene som stadig vil endre seg, glimt av de 13 fiendeklassene og oppdragene, kosmetiske gjenstander, fremtidsplaner og mer. Rett og slett nesten alt du trenger å vite for å finne ut om dette kan være noe for deg eller ei, så hva tror du?