Xbox Game Pass sin Twitterkonto var ikke akkurat særlig kryptisk da den la ut et bilde av en regnbue over en festning som var i ferd med å beleires på lørdag, så det var bare et tidsspørsmål før dagens annonsering kom.

Nå kan Microsoft og Ubisoft bekrefte at Rainbow Six: Siege blir en del av Xbox Game Pass til Xbox One og Android den 22. oktober. PC-spillere vil altså ikke få dette tilbudet enda, men det ville forundre meg om det aldri skjer.