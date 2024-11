Rainbow Six: Siege Montreal Major-sluttspillet er klart

HQ

Etter noen travle dager er det bare åtte av de totalt 20 lagene som strømmet til Montreal for å konkurrere i Rainbow Six: Siege Major arrangert av BLAST i byen, som fortsatt kjemper om trofeet. Play-in- og gruppespillet i turneringen er ferdigspilt, og nå er sluttspillet satt, og med det i bakhodet kjenner vi strukturen for de syv gjenværende kampene i turneringen.

Kvartfinalene ser ut som følger :

Kvartfinale 1:

FaZe Clan vs. Soniqs

Kvartfinale 2: mot

Team BDS mot Team Secret

Kvartfinale 3

W7m esports mot Spacestation Gaming

Kvartfinale 4

Team Falcons mot Virtus.pro

Gruppespillet er også delt slik at vinnerne av kvartfinale én og to møter hverandre i den første semifinalen, og vinneren av den får billetten til den store finalen, mens kvartfinale tre og fire spilles på den andre siden av gruppespillet. På dette stadiet i turneringen er det heller ingen nye sjanser, noe som betyr at det er vinn og kom inn, eller tap og bli slått ut for godt.