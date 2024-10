Rainbow Six: Siege Montreal Majors fase 1-bracket er trukket

HQ

Om et par uker kommer de beste Rainbow Six: Siege lagene tilbake til skytterens hjemsted for en Major basert i Montreal, Canada. Arrangementet vil se $ 750,000 20 på tilbud og vil sette XNUMX lag mot hverandre i jakten på den største delen av denne kaken. Med dette arrangementet som kommer opp, har Ubisoft og BLAST trukket braketten for Phase 1 av turneringen.

Phase 1 vil effektivt være en Play-In der åtte av de lavest seedede lagene kjemper om en av de fire gjenværende Playoff -sporene. Dette vil skje gjennom en dobbel eliminasjonsbrakett, med fasen som løper mellom 7. og 8. november.

Når det gjelder hele braketten, kan du se det nedenfor, samt den første kamplisten.