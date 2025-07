Rainbow Six: Siege spiller arrestert på grunn av kidnapping og tvang

HQ

CAG Osaka har gitt slipp på en av sine Rainbow Six: Siege -spillere etter at personen ble arrestert for påstått kidnapping og tvang. Spesielt er den aktuelle personen Sho "BlackRay" Hasegawa, som ifølge lokale rapporter (takk, Esports Insider), ble arrestert 16. juli, sammen med seks andre, etter angivelig innesperring og utpressing av en mann i trettiårene.

Ifølge en rapport fra lokalavisen Jiji Press skal BlackRay ha vært involvert i å helle kokende vann over offeret og til og med bruke en hammer for å påføre alvorlig skade. Målet var å tvinge offeret til å betale ut rundt 10 000 pund.

Denne hendelsen førte til at CAG Osaka trakk seg fra forrige helgs Asia Pacific League North Playoffs -turnering, og har siden sett dem kutte alle bånd med BlackRay i en uttalelse som forklarer :

"Fra og med 18. juli 2025 har vi sagt opp spillerkontrakten vår med BlackRay, en spiller som tilhører CAG Osaka."

Ingen ytterligere informasjon om denne hendelsen er rapportert ennå.