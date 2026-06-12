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Rainbow Six: Siege X
Rainbow Six: Siege X Europe MENA League 2026, 1. etappe: Resultater fra 1. og 2. spillerunde samt kamper i 3. og 4. spillerunde
Bare ett lag er ubeseiret, og bare ett lag har ikke vunnet noen kamper så langt.
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Rainbow Six: Siege X -sesongen 2026 er fortsatt i sin spede begynnelse, og nå som vi er inne i juni, tar de regionale ligaene form for sin ordinære sesong. I denne sammenheng startet Europe MENA League nylig sin Fase 1, med både spillerunde 1 og 2 tidligere denne uken.
Så langt er alt åpent, da bare ett lag er ubeseiret og bare ett lag er uten seire. Du kan se resultatene for spilldag 1 og 2 nedenfor.
Resultater fra spilldag 1:
- Virtus.pro 7-1 Fnatic
- Shifters 5-7 Twisted Minds
- G2 Esports 8-6 Geekay Esports
- Team Falcons 6-8 Rebels Gaming
- Team Secret 2-7 Team Heretics
Resultater fra dag 2:
- Fnatic 7-2 Geekay Esports
- Virtus.pro 7-4 Rebels Gaming
- Team Falcons 7-5 Twisted Minds
- G2 Esports 7-3 Team Heretics
- Shifters 7-4 Team Secret
De neste to rundene spilles 15. og 16.
juni, og du kan se
kampoppsettetnedenfor.
Kampoppsett for dag 3 (15. juni):
- Rebels Gaming mot Twisted Minds
- Virtus.pro mot Geekay Esports
- G2 Esports mot Shifters
- Team Falcons mot Team Secret
- Fnatic mot Team Heretics
Kampoppsett for dag 4 (16. juni):
- Virtus.pro mot Twisted Minds
- Rebels Gaming mot Team Secret
- Team Falcons mot G2 Esports
- Fnatic mot Shifters
- Geekay Esports mot Team Heretics
Hva forventer du av kampene i dagene fremover?