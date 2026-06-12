Rainbow Six: Siege X Europe MENA League 2026, 1. etappe: Resultater fra 1. og 2. spillerunde samt kamper i 3. og 4. spillerunde

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Rainbow Six: Siege X -sesongen 2026 er fortsatt i sin spede begynnelse, og nå som vi er inne i juni, tar de regionale ligaene form for sin ordinære sesong. I denne sammenheng startet Europe MENA League nylig sin Fase 1, med både spillerunde 1 og 2 tidligere denne uken.

Så langt er alt åpent, da bare ett lag er ubeseiret og bare ett lag er uten seire. Du kan se resultatene for spilldag 1 og 2 nedenfor.

Resultater fra spilldag 1:



Virtus.pro 7-1 Fnatic



Shifters 5-7 Twisted Minds



G2 Esports 8-6 Geekay Esports



Team Falcons 6-8 Rebels Gaming



Team Secret 2-7 Team Heretics



Resultater fra dag 2:



Fnatic 7-2 Geekay Esports



Virtus.pro 7-4 Rebels Gaming



Team Falcons 7-5 Twisted Minds



G2 Esports 7-3 Team Heretics



Shifters 7-4 Team Secret



De neste to rundene spilles 15. og 16.

juni

kampoppsettet

, og du kan senedenfor.

Kampoppsett for dag 3 (15. juni):



Rebels Gaming mot Twisted Minds



Virtus.pro mot Geekay Esports



G2 Esports mot Shifters



Team Falcons mot Team Secret



Fnatic mot Team Heretics



Kampoppsett for dag 4 (16. juni):



Virtus.pro mot Twisted Minds



Rebels Gaming mot Team Secret



Team Falcons mot G2 Esports



Fnatic mot Shifters



Geekay Esports mot Team Heretics



Hva forventer du av kampene i dagene fremover?