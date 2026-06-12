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Rainbow Six: Siege X

Rainbow Six: Siege X Europe MENA League 2026, 1. etappe: Resultater fra 1. og 2. spillerunde samt kamper i 3. og 4. spillerunde

Bare ett lag er ubeseiret, og bare ett lag har ikke vunnet noen kamper så langt.

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Rainbow Six: Siege X -sesongen 2026 er fortsatt i sin spede begynnelse, og nå som vi er inne i juni, tar de regionale ligaene form for sin ordinære sesong. I denne sammenheng startet Europe MENA League nylig sin Fase 1, med både spillerunde 1 og 2 tidligere denne uken.

Så langt er alt åpent, da bare ett lag er ubeseiret og bare ett lag er uten seire. Du kan se resultatene for spilldag 1 og 2 nedenfor.

Resultater fra spilldag 1:


  • Virtus.pro 7-1 Fnatic

  • Shifters 5-7 Twisted Minds

  • G2 Esports 8-6 Geekay Esports

  • Team Falcons 6-8 Rebels Gaming

  • Team Secret 2-7 Team Heretics

Resultater fra dag 2:


  • Fnatic 7-2 Geekay Esports

  • Virtus.pro 7-4 Rebels Gaming

  • Team Falcons 7-5 Twisted Minds

  • G2 Esports 7-3 Team Heretics

  • Shifters 7-4 Team Secret

De neste to rundene spilles 15. og 16.

juni

, og du kan se

kampoppsettet

nedenfor.

Kampoppsett for dag 3 (15. juni):


  • Rebels Gaming mot Twisted Minds

  • Virtus.pro mot Geekay Esports

  • G2 Esports mot Shifters

  • Team Falcons mot Team Secret

  • Fnatic mot Team Heretics

Kampoppsett for dag 4 (16. juni):


  • Virtus.pro mot Twisted Minds

  • Rebels Gaming mot Team Secret

  • Team Falcons mot G2 Esports

  • Fnatic mot Shifters

  • Geekay Esports mot Team Heretics

Hva forventer du av kampene i dagene fremover?

Rainbow Six: Siege X

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Rainbow Six: Siege XScore

Rainbow Six: Siege X
ANMELDELSE. Skrevet av Ben Lyons

Det langvarige taktiske skytespillet har gjennomgått en evolusjon som tilfører en moderat mengde overbevisende elementer.



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