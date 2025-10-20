esports
Rainbow Six: Siege X
Rainbow Six: Siege X München Major: Her er alle de 16 bekreftede lagene
Turneringen starter om to uker.
Det er bare ett stort internasjonalt arrangement til planlagt for sesongen 2025/26 Rainbow Six: Siege X foran Six Invitational tidlig neste år. Dette vil skje så snart som neste måned fra 8. november, dette vil være Munich Major som arrangeres på BMW Park Arena i den tyske byen.
Etter hvert som det nærmer seg nærmere og nærmere til dette arrangementet finner sted, kjenner vi nå de bekreftede 16 lagene til turneringen, med disse organisasjonene er følgende :
- Team Falcons
- Team Secret
- G2 Esports
- Team BDS
- FaZe Clan
- Furia
- Ninjas in Pyjamas
- w7m esports
- M80
- Spacestation Gaming
- Shopify Rebellion
- Wildcard
- CAG
- Weibo Gaming
- Dplus
- Enterprise Esports
Når det gjelder hva de forskjellige lagene skal konkurrere om, får vinneren direkte kvalifisering til Six Invitational pluss 250 000 dollar i premiepenger.