Rainbow Six: Siege X München Major: Her er alle de 16 bekreftede lagene

HQ

Det er bare ett stort internasjonalt arrangement til planlagt for sesongen 2025/26 Rainbow Six: Siege X foran Six Invitational tidlig neste år. Dette vil skje så snart som neste måned fra 8. november, dette vil være Munich Major som arrangeres på BMW Park Arena i den tyske byen.

Etter hvert som det nærmer seg nærmere og nærmere til dette arrangementet finner sted, kjenner vi nå de bekreftede 16 lagene til turneringen, med disse organisasjonene er følgende :



Team Falcons



Team Secret



G2 Esports



Team BDS



FaZe Clan



Furia



Ninjas in Pyjamas



w7m esports



M80



Spacestation Gaming



Shopify Rebellion



Wildcard



CAG



Weibo Gaming



Dplus



Enterprise Esports



Når det gjelder hva de forskjellige lagene skal konkurrere om, får vinneren direkte kvalifisering til Six Invitational pluss 250 000 dollar i premiepenger.