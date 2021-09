"Rambo", Stranger Things og Danny Trejo kommer til Far Cry 6

HQ

Ubisoft brukte som vanlig ikke lang tid fra avdukingen av Far Cry 6 til vi fikk vite mer omspillets season pass. Det viser seg at vi også skal få flere spennende ting helt gratis etter lansering.

For det faktum at Far Cry 6 fortsatt er omtrent en måned unna har ikke stoppet Ubisoft fra å ha gitt oss en trailer som viser hva som kommer til spillet etter den 7. oktober. Den gjentar ikke bare at de som kjøper season pass-et vil få spille som Vaas Montenegro, Pagan Min og Joseph Seed i roguelite-moduser basert på hver enkelts bakgrunnshistorie, samt får tilgang til en forbedret utgave av Far Cry 3: Blood Dragon. De som ikke ønsker å betale ekstra får også omfattende godbiter.

Mest overraskende er såkalte Crossover-oppdrag. Disse minihistoriene vil forene Far Cry 6-universet med andre velkjente ting. Det hele starter med at vi skal få dra på et actionfylt eventyr med skuespilleren Danny Trejo. Deretter venter det skikkelig 80-tallsmoro med en "Rambo super-fan" i Rambo: All the Blood. Til slutt forvandles Yara til Stranger Things' Upside Down. På toppen av det hele venter det et nytt Insurgencies-oppdrag hver uke hvor vi skal drepe et bestemt person og visstnok få ganske gode belønninger for det. Sleng på seks (to allerede på lanseringsdagen) Special Operations som gir oss i oppdrag å frakte et kjemisk sprengstoff som eksploderer om det ikke kjøles ned med jevne mellomrom, så virker det ganske sikkert at vi ikke vil mangle innhold på en god stund i alle fall. Ved å betale ekstra eller ei.

Kommer du til å kjøpe season pass-et eller virker det nok med selve spillet og det som er gratis?