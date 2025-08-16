Randy Pitchford om Borderlands 4 sine spillendringer: "Jeg gir faen i om det gir noen mening"

HQ

Borderlands 4 ser ut til å føre serien tilbake til røttene på noen måter, og på andre måter kaste den ut i helt nye retninger. Spesielt når det gjelder spillopplevelsen, beveger Borderlands 4 seg inn på helt nytt territorium, og mye av det har med bevegelse å gjøre.

I et nytt intervju med Epic Games beskrev Gearbox-sjef Randy Pitchford tilnærmingen utvikleren tok til gameplay i Borderlands 4. "Den største forpliktelsen vi gjorde i Borderlands 4 er å gi spillerne det de vil ha. Vi sa bare: 'F*ck det. Du kan dobbelthoppe,'" sa han. "Det finnes ingen rasjonalisering for hvordan det fungerer. Du er bokstavelig talt i luften, og når du trykker på hoppknappen igjen, får du et nytt hopp ut av det. Føles det bra? Er det gøy? Da driter jeg i om det gir noen mening."

"Vi får alle slags morsomme ting som å løpe og gli og bruke en gripekrok, ikke bare for å trekke gjenstander i hendene og kaste dem - noe som forårsaker et avbrudd på visse fiender - men til og med for å sprette litt rundt i miljøet," forklarte Pitchford.

Borderlands har aldri vært en serie som har tatt seg selv for seriøst, så det er interessant å vite at spillingen tidligere ble vurdert ut fra realisme og mekanikk som gir mening. Nå er det kastet ut av vinduet, og vi må se om Borderlands 4 når nye høyder på grunn av det.

Borderlands 4 lanseres 12. september til Xbox Series X/S, PS5 og PC. En Nintendo Switch 2-versjon lanseres 3. oktober.