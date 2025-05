Randy Pitchford rydder opp i Borderlands 4 $ 80-prisingskontroversen

HQ

Med økende budsjettkostnader og utviklingstid ser det ut til at videospill kommer til å ta i bruk $ 80 som den nye normen for prising. For noen uker siden sa Gearbox-sjef Randy Pitchford at Borderlands 4 kan koste $ 80.

Deretter fortsatte han å tråkke i enda mer doodoo da han også sa at "ekte fans" ville finne en måte å betale det beløpet på. Nå, i et langt (og vi mener langt) innlegg på Twitter / X, har Pitchford forsøkt å rydde opp i tankene sine om saken.

Vi vil ikke kopiere innlegget helt, og du kan sjekke det ut i sin helhet nedenfor, men i hovedsak beklager han at ordene hans ble blandet sammen. Men når det gjelder uttalelsen om "ekte fans", sa Pitchford at han ikke mente å fremstå som om han tok publikum for gitt. "Den oppriktige sannheten er at jeg er takknemlig for at noen liker spillene våre, og ydmyk over at så mange fans dukker opp for å nyte og støtte det vi gjør", skrev han. "Som kunstner vil jeg ikke at prisene skal gå opp, fordi jeg vil at alle skal ha tilgang til det vi skaper."

Pitchford fortsetter med å si at menneskene som skaper Borderlands 4 og andre spill er ekte mennesker. "Jeg påstår ikke at jeg er perfekt. Men jeg fortjener ikke mindre spillerom enn noen andre. Jeg velger å tenke på andre med mest mulig nestekjærlighet og blir ofte overrasket over å oppdage at noen hopper til den verst tenkelige måten å vurdere en ting på, for det strider mot min natur," avslutter Pitchford uttalelsen.