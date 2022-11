Rapport: Atomic Heart lanseres i februar 2023

HQ

For ikke så lenge siden kunngjorde utvikleren Mundfish og utgiveren Focus Entertainment at førstepersonsskytespillet Atomic Heart ikke ville komme i 2022 som planlagt, men i stedet lanseres tidlig i 2023. Nå rapporterer WhatIfGaming at eventyret vil debutere i februar.

Mer presist sies det at det blir 21. februar 2023 at Atomic Heart kommer. Verken Mundfish eller Focus har offisielt kommentert rapporten, men WhatIf skriver: "We have the strongest confidence in the ability of our source, so we have put a lot of faith in the materials they have shared with us."

Den fremtredende insideren The Snitch har allerede kommentert dette på Twitter og ser ut til å antyde at det ligger noe i dette.