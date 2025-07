Rapport: Battlefield 6 lanseres i oktober

Vi får møte Battlefield 6 ordentlig i morgen når den fulle avdukingen av spillet skjer. Det virker som om det øyeblikket også vil bli brukt til å presentere utgivelsesdatoen for spillet og hvor mye penger vi bør legge til side for å få tak i et eksemplar når den datoen kommer.

HQ

I følge ofte pålitelige dataminer Bilibil-kun, via Dealabs, vil utgivelsen faktisk være ganske nær, og den vil følge den nylige trenden med stadig dyrere videospill. Rapporten sier at lanseringen er planlagt til 10. oktober, og at prislappen vil bli satt til € 80, så sannsynligvis £ 70 / $ 80 også.

Det bemerkes også at det vil være to versjoner av spillet ved lanseringen, basekopien og den dyrere Phantom Edition som vil inneholde noe ekstra innhold i spillet. Vi vet mer om dette med sikkerhet i morgen, men det ser ut til at oktober kommer til å bli en veldig travel tid, ettersom 10. oktober-datoen har blitt sett kort før på EA App også.

Unødvendig å si, med Ghost of Yotei, Pokémon Legends: Z-A, Little Nightmares 3, og Ninja Gaiden 4 kommer opp på toppen av Battlefield 6 i oktober alene, kan det være verdt å legge litt penger til side hvis noen av disse spillene tar deg lyst.