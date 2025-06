Rapport: Bungie-ansatte ble ikke informert om utsettelsen av Marathon

HQ

Nylig ble den triste nyheten om at Bungies kommende flerspillertittel Marathon har blitt utsatt betydelig bekreftet etter at testere klaget over mangelen på utfordringer og utilstrekkelige kamper som manglet dybde. Det er ikke satt noen ny dato.

Men en faktor som sies å ligge bak det faktum at Marathon ikke lever opp til forventningene er problemer hos Bungie. Ledere har sluttet i hopetall, og det har vært åpne klager på ledelsen, samt rapporter om at Sony vurderer å ta kontroll over utvikleren helt og holdent.

Hvis alt dette stemmer, antar vi at stemningen ikke akkurat ble bedre av å høre om forsinkelsen, fordi Bungie-ansatte ikke ble informert om det. Med andre ord, de hørte om det samtidig som resten av oss. Det er i det minste det Forbes-journalisten Paul Tassi hevder via sosiale medier, og skriver at informasjonen kommer fra Bungie-ansatte.

Hvis dette stemmer, vil det sannsynligvis ikke være noen glade ansikter hos Bungie, snarere tvert imot.