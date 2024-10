Rapport: Call of Duty kunne hatt et Halo-samarbeid tidligere i år

HQ

Call of Duty og Halo. Det er vanskelig å finne to mer ikoniske skytespillfranchiser, og et samarbeid mellom dem ville bli sett på som en generasjonsgevinst for fans av begge seriene. Et slikt samarbeid var visstnok på trappene.

Det er i hvert fall ifølge Call of Duty-leakeren Ghost of Hope, som i et innlegg på X/Twitter skrev at det kunne ha blitt lansert et samarbeid tidligere i år, men at det av en eller annen ukjent grunn ble skrotet.

Call of Duty har samarbeidet med mange IP-er, kjendiser og mer. Fra Dune til WWE, du kan finne mange samarbeid i spillet, men det ser ut til at Halo vil forbli savnet på den listen en stund til.

