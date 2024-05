Rapport: Call of Duty x Fallout crossover kan komme i sesong 4

HQ

Call of Duty er helt fullpakket med crossovers akkurat nå. Fra Godzilla til Space Marines til Nicki Minaj, mengden gjenkjennelige karakterer og folk som kan hjørne leiren med en hagle er ganske imponerende, men datagruvearbeidere mener det er enda flere crossovers planlagt.

I et nytt innlegg fra CODWarfareForum kan vi få øye på et skjermbilde av filer som refererer til en potensiell Fallout, Gundam og The Crow crossover. Ingenting offisielt er bekreftet angående disse crossoverene, men det er mulig at vi vil høre noe i forkant av sesong 4s lansering.

Det er også meningen at vi skal høre mer om neste Call of Duty i løpet av denne måneden, så hold øynene åpne for alt som har med CoD å gjøre.