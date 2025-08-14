Rykte: Resident Evil - Code: Veronica og Resident Evil Zero er de neste remakene fra Capcom

HQ

Resident Evil har vært på en skikkelig seiersrekke i lang tid nå. Resident Evil 7: Biohazard brakte franchisen tilbake, og siden den gang har den levert banger etter banger. Resident Evil 9 ser ut til å være en solid fortsettelse av historien så langt, og likevel er noen fans like hypet for nye blikk på gamle spill så vel som helt nye.

Den pålitelig leakeren AestheticGamer aka Dusk Golem har tidligere blitt kreditert med å dele nøyaktig informasjon om Resident Evil 4 Remake, Dragon's Dogma 2, og sist detaljer om Resident Evil 9.

I et innlegg på Twitter/X avslørte han at de neste spillene som får nyinnspillinger vil være Resident Evil - Code: Veronica og Resident Evil Zero. De er forventet i 2027 og 2028, selv om Dusk Golem ikke vet hvilket spill som kommer først.

De få fansen av Resident Evil 5 der ute kan være triste å høre at spillet deres ikke får en nyinnspilling neste gang, men de tidligere titlene på Resident Evil - Code: Veronica og Resident Evil Zero bør tillate eldre og nyere fans å oppleve forfriskende tar på noen RE-klassikere.