Rapport: Cavills Superman klippes ut av The Flash

Den store interne oppryddingen hos DC fortsetter og nå rapporteres det at Henry Cavills rolle som Superman blir fullstendig klippet ut av den kommende The Flash-filmen. Planene var fra starten av at Cavill igjen skulle ta på seg den ikoniske drakten, men som vi meldte forrige uke ble det bekreftet av James Gunn og Peter Safran at dette ikke blir tilfelle likevel. Black Adam blir dermed, sammen med den kommende Aquaman 2 og The Flash, de siste filmene produsert under de gamle DC-sjefene, og at Cavill nå også visstnok er klippet ut av sistnevnte er kanskje ikke helt overraskende, selv om det føles utrolig trist.

Ifølge opplysninger er det fortsatt en mulighet for at Cavill vil returnere til det fremtidige DCEU, men i en ny rolle. Gunn og Safran skal også ha snakket med Ben Affleck og Jason Momoa om muligens å regissere fremtidige prosjekter. Men at noen av dem skulle komme tilbake som Batman eller Aquaman er i grunnen helt uaktuelt.