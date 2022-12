Henry Cavill fortsetter ikke som Superman likevel

HQ

I forrige uke kunngjorde James Gunn, som nylig ble en leder for DC Studios og superheltenes fremtid i film-, serie- og spill-verden, at Superman er en ekstremt viktig del av fremtidsplanene deres. Dette ga mange håp og tro på at Henry Cavill ville bli en av få som skal få fortsette i sin rolle til tross for klare tegn på at det ikke blir tilfellet. Derfor vil denne nyheten skuffe millioner der ute.

Henry Cavill skriver nemlig på Instagram at han ikke kommer tilbake som Superman likevel. Dette etter å ha vært i møte på James Gunn og Peter Safran. Briten la ut meldingen rett etter Gunns annonsering om at fremtidsplanene for DC Universe nå er klare, og at en av de første filmene handler om en yngre utgave av Superman. Nærmere informasjon om denne og andre prosjekter vil avsløres tidlig neste år.