Rapport: Concord regissør trekker seg mens studioet blir stående i limbo

Concord vil dessverre gå inn i historien som årets største flopp. Sonys live-service hero-shooter klarte ikke å tiltrekke seg et publikum, til tross for anmeldelser som pekte på et sterkt kjernespill. Nå hører vi rapporter om at alle i Firewalk Studio er bekymret for hva fremtiden kan bringe.

Kotaku har snakket med flere kilder, som sier at spillets regissør, Ryan Ellis, har trukket seg fra sin rolle etter fiaskoen til Concord. Ifølge de samme kildene var Ellis for emosjonell til å snakke på noen møter etter floppen, og vil ikke være i nærheten for å styre Concord igjen hvis det dukker opp igjen.

Det er stor usikkerhet om hva som skjer videre med Concord. Spillet har ikke noe publikum, og Sony trakk det derfor tilbake etter to uker på nettet. Noen tror det vil komme tilbake som et PS Plus-eksklusivt spill slik at flere kan prøve det, mens andre tror det rett og slett er borte for godt.

Mer innhold for Concord var planlagt, inkludert nye kart, Freegunners og mer, men vi er usikre på om vi noen gang vil få se noe av det i fremtiden. Noen Firewalk-utviklere har tilsynelatende fått beskjed om å utforske andre muligheter for noe helt annet enn Concord, og det spekuleres også i om studioet kan bli brukt til å hjelpe til med å utvikle et annet førstepartsprosjekt fra Sony.

