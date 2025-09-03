Rapport: Crystal Dynamics og Take-Two var interessert i å fullføre og gi ut Perfect Dark selv

HQ

Etter mange spekulasjoner ble det endelig kunngjort i 2020 at Microsofts prestisjefylte studio i Santa Monica, The Initiative, jobbet med et nytt Perfect Dark. Litt etter litt fikk vi se mer av det - helt til det overraskende ble lagt ned tidligere i sommer.

Spillet ble utviklet i samarbeid med Crystal Dynamics (eid av Take-Two), og nå avslører Bloomberg-journalist Jason Schreier via Bluesky at dette kunne ha reddet det. Studioet ba Take-Two om mer ressurser til å fullføre prosjektet og at sistnevnte skulle utgi Perfect Dark selv, og de var etter sigende interessert.

Dessverre gikk forhandlingene i vasken, og ifølge The Game Business-redaktør Christopher Dring trengte Perfect Dark "another $80/90m spending", så det var ikke et lite beløp som manglet. Microsoft var angivelig heller ikke interessert i å gi Take-Two de langsiktige rettighetene de ville ha trengt for å tørre å investere.

Det får det til å høres ut som om sagaen er helt over for Perfect Dark i denne omgang, men som du kanskje husker med blant annet Hi-Fi Rush, gjorde både det og studioet Tango Gameworks comeback lenge etter at de ble lagt ned da Krafton overtok. Det er ikke helt umulig at noe lignende kan skje med Perfect Dark, selv om vi absolutt ikke vil kalle det sannsynlig.