Rapport: Den andre Mario-filmen vil bli kjent som Super Mario World

Det ser ut til at vi endelig vet hva Nintendo og Universal vil kalle oppfølgeren til The Super Mario Bros. Movie. Den animerte oppfølgeren ble nevnt i en artikkel fra NBC Universal, der produksjonsselskapet satte søkelyset på sin fremtidige underholdningsliste, et kort nikk til filmen som hevdet at den gikk under navnet Super Mario World.

Denne referansen har siden blitt fjernet fra rapporten, men ikke før andre la merke til det og klarte å rapportere om det også, som Nintendo Life. Det er verdt å være klar over at siden filmen ikke planlegger å debutere på kino før i april 2026, kan navnet endres, men det virker som om dette er vårt første hint om retningen som Nintendo og Universal tar med denne etterlengtede oppfølgeren.

Gleder du deg til oppfølgeren til Mario-filmen, og hvilke figurer vil du gjerne se i den?