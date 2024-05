Rapport: Et Lego Horizon videospill er i arbeid

HQ

Lego-spill er ofte kjent for å gi en klossete, søt vri på en eksisterende IP. Lego Star Wars- og Batman-spillene regnes som klassiske familieeventyrtitler, og nå ser det ut til at Lego er klar til å hoppe over til en nyere franchise, det vil si Horizon.

Ifølge Insider Gaming samarbeider PlayStation og Lego for å gi nytt liv til Guerrillas post-apokalyptiske verden. Lego-spillet som for tiden er i arbeid, vil angivelig være som Horizon Forbidden West, men med en Lego-vri. Det vil også ha "realistisk grafikk", noe som sannsynligvis betyr at vannet vil være pent og Lego vil se litt mindre tegneserieaktig ut.

Insider Gaming rapporterer at mens detaljer om en utgivelse og kunngjøring er uklare, kan en PlayStation Showcase i nær fremtid være stedet vi ser den offisielle avsløringen av dette Lego-spillet.