Rapport: Et nytt Ringenes Herre-spill er under utvikling for å "konkurrere med Hogwarts Legacy"

Et nytt spill satt i Ringenes Herre-universet er tilsynelatende under utvikling og har vært det i noen tid. Spillet, som forblir under omslag akkurat nå, er et tredjepersons actionspill som skal "konkurrere med Hogwarts Legacy."

Det er ifølge kilder nær spillet, som snakket med Insider Gaming. Delvis sies prosjektet å være finansiert av Abu Dhabi Investment Office, som tilsynelatende har gitt rundt 100 millioner dollar for å finansiere spillet.

Embracer, Revenge og andre studioer sies også å være nær spillet. Embracer overrasker oss ikke akkurat, ettersom de kjøpte rettighetene til The Lord of the Rings IP for videospill tilbake i 2022. Siden den gang har vi ikke sett noe virkelig bemerkelsesverdig utenom megafloppen som var The Lord of the Rings: Gollum.

"Vi kommenterer ikke rykter eller spekulasjoner", sa Embracer da de ble bedt om å kommentere dette ryktede prosjektet. Man kan tenke seg at utgiveren må ha noe på gang, ellers føles det litt bortkastet å kaste bort 400 millioner dollar på rettighetene til The Lord of the Rings. Vi anbefaler likevel å ta dette med en klype salt inntil noe er offisielt bekreftet.