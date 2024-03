Rapport: Fallout 4 blir stadig mer populært etter hvert som TV-serien nærmer seg

HQ

Den kommende Fallout-serien på Amazon Prime så lovende ut helt fra de første lekkede opptakene fra settet, og etter hvert som vi har fått både offisielle bilder og trailere, har hypen vokst enda mer. Og dette gjenspeiles tydeligvis også i spillverdenen.

En ny rapport fra TrueAchievements, basert på data fra 2,4 millioner Xbox-kontoer, viser at Fallout 4 har fått et kraftig oppsving i det siste. Siden den siste traileren ble sluppet 7. mars, har antallet spillere som ønsker å besøke Bethesdas radioaktive ødemark økt med 33 %. Det er nå igjen en av de 40 mest spilte titlene på Xbox, ni år etter den første utgivelsen. Fallout 76 har også hatt en økning, om enn en mindre økning på rundt 6 %.

Vi sjekket situasjonen på Steam (via SteamDB) og kan bare konkludere med at det er en viss økning der også, om enn noe mindre. Fire dager etter at traileren ble sluppet, ble det registrert det høyeste antallet samtidige spillere på Fallout 4 siden august 2023.