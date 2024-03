Rapport: Gearbox blir også solgt av Embracer Group

HQ

I går føyde Embracer Group seg inn i ukens vanvittige nyhetsbilde ved å være gjenstand for en rapport som sa at de skulle selge Star Wars: Knights of the Old Republic Remake utvikleren Saber Interactive. Nå melder Kotaku at Gearbox også skal selges av den svenske spillgiganten.

Ifølge rapporten holdt Gearbox -sjef Randy Pitchford et møte med utviklere tidlig denne uken for å snakke om studioets fremtid, før han la til at ytterligere informasjon ville komme i mars. Når det gjelder hva dette vil bli, var Gearbox tilsynelatende innstilt på ett av tre alternativer: å bli hos Embracer, å bli solgt av Embracer, å kjøpe seg ut og bli selvstendig igjen, og etter den siste utviklingen å dømme ser det ut til at det andre alternativet har blitt valgt.

Alt dette skjer bare noen få år etter at Gearbox ble kjøpt opp av Embracer, og forlagsgiganten betalte 1,3 milliarder dollar for den amerikanske utvikleren i begynnelsen av 2021 i forbindelse med sin massive oppkjøpsbølge. Siden den gang har Embracer hatt store økonomiske problemer, som senest toppet seg da en avtale med det saudiarabiske investeringsfondet gikk i vasken, en avtale som ryktes å være verdt rundt 2 milliarder dollar.

Embracer har ennå ikke bekreftet eller kommentert denne rapporten om salg av Gearbox, men Pitchford delte en uttalelse med Kotaku og la til: "Jeg er beæret og ydmyk over at selskapet vårt er gjenstand for rykter, spekulasjoner og diskusjoner. Som alltid er vi glade for å kunne dele informasjon når vi har prosjekter å kunngjøre eller nyheter å dele, mens vi jobber hardt for å oppfylle vårt mål om å underholde verden."

Hva tror du fremtiden bringer for utvikleren Borderlands?