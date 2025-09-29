Rykte: Glen Powell og Michael B. Jordan har hovedrollene i Miami Vice-reboot

HQ

Det begynner virkelig å bli fart i sakene rundt en reboot av Miami Vice. Etter at Top Gun: Maverick- og F1 -regissøren Joseph Kosinski ble utpekt til å regissere prosjektet, har det nå kommet en rapport som antyder at to av de største og heteste navnene i Hollywood skal ha hovedrollen i filmen.

Ifølge Nexus Point News er både Glen Powell og Michael B. Jordan i søkelyset for hovedrollene i Miami Vice, hvor Powell forventes å ta på seg oppgavene til James "Sonny" Crockett og Jordan ansvaret til Ricardo "Rico" Tubbs, som tidligere ble spilt av henholdsvis Don Johnson og Michael Thomas i den opprinnelige TV-serien.

Fred Duval / Shutterstock.com

Hvem står bak den kommende rebooten av Miami Vice?

I skrivende stund er Miami Vice planlagt på kino 6. august 2027</strong>, og vil ikke bare ha en av Hollywoods nåværende toppregissører bak kamera, ettersom filmen også er basert på et manus skrevet av Nightcrawler og Andors Dan Gilroy, som i sin tur ble forbedret på et tidligere utkast av Top Gun: Mavericks Eric Warren Singer. Selv om det vil bli lagt til flere produsenter etter hvert, er det for øyeblikket verdt å vite at The Batman's Dylan Clark er tilknyttet som produsent sammen med Kosinski.

Med mange talenter bak kulissene og potensielt mange foran kameraet også, ser Miami Vice ut til å bli en sommerfilm man ikke må gå glipp av. Gleder du deg til den?

