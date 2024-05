Rapport: God of War: Ragnarök er det neste PlayStation-spillet som kommer til PC

HQ

En annen Sony-eksklusiv er angivelig på vei til PC, ettersom en fremtredende lekkasje peker på God of War: Ragnarök som det neste spillet vi vil se hoppe fra PlayStation til Steam.

Leakeren billbil-kun er vanligvis ganske pålitelig med sine lekkasjer, men vi vil likevel be om at du tar dette med en dose salt, ettersom vi ikke har en offisiell kunngjøring ennå. Billbil-kun tror imidlertid at vi får en snarlig, som han forklarte i et innlegg på Twitter/X.

God of War: Ragnarök er et av de største spillene Sony har igjen å komme ut på PC for øyeblikket, og det ville helt sikkert lage bølger når det landet. Som en ren enspilleropplevelse også, forhåpentligvis vil det ikke bli fastkjørt av alt PSN-kravstullet som gjør at mer enn 100 regioner mister tilgangen til visse titler.