Rapport: Grand Theft Auto VI er fortsatt ikke ferdig med innholdet - en ny forsinkelse er mulig

HQ

Som om verden ikke har ventet lenge nok på neste kapittel i Grand Theft Auto. Nå kommer det rapporter som hevder at det sjette (og ekstremt etterlengtede) spillet i serien fremdeles ikke er det som normalt beskrives som "innholdsmessig komplett". Det betyr at potensielt store deler av opplevelsen fortsatt mangler eller er under aktiv utvikling, med en overhengende mulighet for nok en forsinkelse. Noe som - selvfølgelig - ingen ønsker, aller minst vi spillere som lengter etter nok et ekspansivt, krimfylt eventyr.

"Det siste jeg hørte var at innholdet fortsatt ikke var ferdig. Det vil si at folk fortsatt holdt på å gjøre ting ferdig, fortsatt ferdigstille nivåer og oppdrag."

Kilden er også en svært troverdig kilde - Jason Schreier - som har vært i kontakt med kilder knyttet til Rockstar. Kort sagt er det stor risiko for at lanseringen kan bli utsatt nok en gang. En kalkulert risiko selvfølgelig, men verken Take Two eller utviklerne ønsker å slippe et uferdig produkt, det er helt sikkert.

Rockstar selv har ikke offisielt kommentert den nye informasjonen, så ta den med en klype salt og en øse bekymring.

Hva tror du, vil Grand Theft Auto VI bli forsinket igjen?