Rapport: GTA VI forsinket for å unngå ultra-knas

HQ

Dagen kom da Rockstar og Take-Two kunngjorde en utgivelsesdato for det etterlengtede GTA VI. Dessverre for mange av oss kom den datoen med en stor forsinkelse, og i stedet for en gang i høst, er det nå 26. mai 2026. Men ifølge Jason Schreier var dette ikke uventet, og ingen han har snakket med hos Rockstar har på lenge trodd at en utgivelse høsten 2025 ville være realistisk:

"Ingen jeg har snakket med hos Rockstar har trodd at høsten 2025 var et reelt vindu på veldig lenge nå. For mye arbeid, ikke nok tid, og det som ser ut til å være et reelt ønske fra ledelsen om å unngå brutal krise. At GTA VI skulle bli utgitt i 2026 har virket uunngåelig i flere måneder, om ikke lenger."

Dette endrer selvfølgelig spillereglene noe, og mange utviklere har allerede annonsert at de vil forsøke å time sine egne utgivelser slik at de ikke kolliderer med GTA VI. Hva som skjer for flere av disse nå gjenstår å se.