Rapport: Half-Life 3 blir en lanseringstittel for Steam Machines

Mange hadde forventet å se noe om Half-Life 3 på The Game Awards i forrige uke, men det var ingen tegn til spillet. I stedet har seniorredaktør i Insider Gaming Mike Straw på podcasten Insider Gaming Weekly løftet litt på sløret om hva han vet om spillet.

Han sier at Valve, ifølge hans kilder, holder tilbake en kunngjøring på grunn av den usikre situasjonen rundt den kraftige økningen i RAM-priser, som for tiden påvirker markedet og utvilsomt også vil påvirke prisen på deres kommende Steam Machine.

"Det er imidlertid en bekymring at de ikke har tatt en beslutning om pris, noe som holder tilbake kunngjøringen av noe annet. Årsaken er prisene på PC-RAM. De er opp 200%, 300%, 500% av hva de var i oktober, og det blir bare verre. [...] Når alt kommer til alt, er spillet ekte. Det er ikke noe å benekte. Det er bare et spørsmål om når, og ikke om. [...] Steam-maskinen skulle komme i Q1, som slutten av Q1 2026, men jeg begynner å lure på om den maskinvaren kommer til å bli skjøvet ut." - Mike Straw, seniorredaktør, Insider Gaming

Siden Half-Life 3 er planlagt som en lanseringstittel for Steam Machine, gir det ikke mening å kunngjøre spillet før Valve er klar til å gå videre med Steam Machine, som for øyeblikket er planlagt utgitt våren 2026. Men som Mike Straw påpeker, kan situasjonen rundt RAM-priser påvirke lanseringen av Steam Machine og ikke minst prisen. Det er en veldig vanskelig tid å lansere ny maskinvare når alt er så usikkert - bare spør Nintendo.

Den gode nyheten, ifølge Mike Straw, er at Half-Life 3 finnes, og at det bare er et spørsmål om "når" og ikke "om" spillet vil bli utgitt.

Kan Half-Life 3 få deg til å vurdere en Steam Machine?