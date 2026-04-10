Rapport hevder Marathon koster over 250 millioner dollar å lage

Som du sikkert er klar over, har utviklingen av Marathon vært lang og turbulent, og som så ofte er tilfelle, er tid penger i spillindustrien. Nå rapporterer Forbes-journalisten Paul Tassi at spillet har vært ekstremt dyrt å utvikle, noe som gjør det til enda en i en lang rekke AAA-titler med en live-service-modell som kan slite med å gå med overskudd :

"Jeg kan bekrefte at Marathons budsjett er på over 200 millioner dollar. Sannsynligvis mer enn 250 millioner dollar. Det inkluderer ikke løpende kostnader for vedlikehold og nytt innhold nå."

I forrige uke ble det rapportert at spillet hadde solgt 1,2 millioner eksemplarer, et tall Tassi sier han har verifisert. Rundt 70 % av spillerne er på Steam (spillet er også tilgjengelig på PlayStation 5 og Xbox Series S/X, og på sistnevnte ligger det på 106. plass på listen over mest spilte spill), men mange har falt av siden lanseringen. Selv om det ikke er i nærheten av en krise på Concord-nivå, oppsummerer Tassi situasjonen på følgende måte :

"... det er en må-vinn i Sonys vaklende satsing på live-tjenester. Du må ta hensyn til konteksten her, og det er høyere forventninger og mer press på Marathon enn de fleste. Den trenger flere spillere. De må slutte å miste spillere. De må tjene penger på mikrotransaksjonene sine fremover."

Vi vet ikke hvordan Sony internt ser på Marathon, men etter hvert vil det sannsynligvis bli utgitt en kvartalsrapport som presenterer dette for investorene. Kort sagt, Marathon er et dyrt veddemål på et usikkert marked, og Bungies, og fremfor alt spillets, fremtid føles dessverre alt annet enn sikker.