Rapport: Marathon har solgt rundt 1,2 millioner eksemplarer så langt, hvorav majoriteten er på PC

Mars har allerede vært en megamåned for videospill, der vi har sett Resident Evil Requiem debutere og selge over seks millioner enheter så langt (ja, det ble lansert helt i slutten av februar...), Pokémon Pokopia ankom og solgte 2,2 millioner enheter basert på data etter fire dager på markedet, Crimson Desert solgte tre millioner enheter på noen få dager, og til og med Slay the Spire 2 oppnådde over tre millioner solgte eksemplarer til tross for at det var et Early Access-prosjekt. Det er på grunn av alt dette at man på en måte må si at Marathon har vært den store taperen i mars når det gjelder salg, hvis man skal tro de siste dataene fra Alinea Analytics (takk, VGC).

Til tross for at den debuterte i begynnelsen av mars, den 5. mars, hevder de siste dataene at Marathon har solgt 1,2 millioner enheter så langt. Dette er ikke et dårlig tall i det hele tatt, men det virker ganske svakt sammenlignet med konkurrentene og hvordan Bungies siste live flerspillertittel har falt kortest når den stables opp mot enspillerprosjekter som lett kan forbli rundt i mange år fremover.

Men kanskje den mest bekymringsfulle nyheten hvis du er en PlayStation-sjef, er hvor Marathon har prestert best. Det bemerkes at av de 1,2 millioner solgte enhetene kom rundt 800 000 eksemplarer via PC på Steam. Bare rundt 19% av de solgte enhetene var på PS5 med 217,000 133,000 eksemplarer på plattformen med Xbox overraskende nær på XNUMX XNUMX eksemplarer. Grunnen til at dette kanskje er bekymringsfullt for Sony, er at en nylig rapport antydet at selskapet var interessert i å gjøre førstespillerspill permanent PS5-eksklusive, men kan dette kanskje eliminere en enorm forbrukerbase ...? Dataene fra Marathon viser definitivt at det er en samtale å ha om denne saken.

Dataene antyder også at Marathon så langt har ført til inntekter på rundt 55 millioner dollar for Bungie så langt, noe som uten tvil vil avgjøre noen tvil og bekymringer fans og ledere måtte ha.

