Rapport: Hunter Schafer blant favorittene til å spille prinsesse Zelda i live-action The Legend of Zelda-filmen

Etter den store suksessen med The Super Mario Bros. Movie, da Nintendo kunngjorde planene om å filmatisere The Legend of Zelda, men i et live-action-format i stedet, begynte mange fans å rope fra hustakene om hvem de mener burde spille hvem i filmen. Det har vært ulike meninger om hvem som bør ta seg av Ganondorf, og det samme gjelder for hovedpersonen Link, og mange populære nåværende stjerner har blitt foreslått, som Timothee Chalamet og Tom Holland. Men selv om det aldri ble utpekt noen favoritt til disse andre rollene, har det vært generell enighet om at én skuespillerinne bør ta seg av Princess Zelda.

Denne personen er Euphoria og Cuckoo -stjernen Hunter Schafer. Mange trakk paralleller mellom skuespillerens utseende og Zelda, og hennes filmografi og erfaring viser at hun absolutt er i stand til å håndtere en slik rolle.

Nå har den anerkjente innsideren Daniel Richtman tatt til X for å dele at Schafer også blir sett på for rollen som Zelda, noe som antyder at Nintendo og Sony Pictures er enige med fansen om at hun vil gjøre en beundringsverdig jobb som seriens tittelfigur.

Dette er på ingen måte en bekreftelse, men siden The Legend of Zelda forventes å komme på kino i mars 2027, er vi på et punkt der konkret informasjon bør begynne å komme ut i forkant av at produksjonen sannsynligvis starter før året er omme... forutsatt at filmen ikke blir forsinket.