The Legend of Zelda Movie slippes om to år

HQ

Lanseringen av Nintendo Today! -appen for iOS og Android, som ble avduket i går av Shigeru Miyamoto på slutten av Nintendo Direct, har selvfølgelig allerede fått folk til å begynne å snakke. For i tillegg til nydelig konseptkunst for Pikmin, har selskapet via appen også sluppet utgivelsesdatoen for The Legend of Zelda Movie, som produseres i samarbeid med Sony Motion Pictures Group, og som de tidligere har bekreftet ville komme på skjermen før utgangen av tiåret. Nå kan vi slutte å spekulere om datoer.

Nintendo har informert oss med et bilde som The Legend of Zelda Movie vil bli utgitt 26. mars 2027. Det kan virke langt unna, men la oss huske at The Super Mario Bros. Movie også ble annonsert med en lignende tidsramme.

Så vi vet allerede at vi om nøyaktig to år vil stå i kø ved nærmeste kino for å oppleve begivenheten vi har ventet på i flere tiår: En filmatisering av Link og Zeldas historie. Hvem av dem som fortsatt er en del av legenden...