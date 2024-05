Rapport: Indiana Jones and the Great Circle lanseres i desember og Avowed i november

HQ

I går ble det kunngjort at Xbox ville holde sin mega games summer showcase den 9. juni. Mens vi alle forventer at Call of Duty-nyheter følger det vanlige utstillingsvinduet, er det fortsatt stort sett ukjent hva som kommer til å bli pakket i det første showet.

Imidlertid kan en ny rapport fra The Verges Tom Warren indikere noen utgivelsesvinduer vi vil se kunngjort på dette utstillingsvinduet. Warren forventer nemlig at Indiana Jones and the Great Circle vil se en lanseringsdato i desember, mens Avowed får en i november.

Vi vet allerede at Avowed er satt til høsten, og Indiana Jones and the Great Circle er planlagt til en gang i 2024. Starfields Shattered Space-utvidelse er også ment å lanseres i høst, og vi kan se den i september. Selvfølgelig er disse ikke offisielt bekreftet, så ta dem med din foreskrevne klype salt.