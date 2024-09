Rapport: LA Thieves retter seg mot flere CDL-veteraner for sin 2025-programliste

HQ

Mens vi fremdeles venter på fast bekreftelse på hvordan 2025 Call of Duty League-listen vil se ut for Los Angeles Thieves, har esportsreporter Jacob Hale tatt til X for å dele en rapport som hevder at det 100 Thieves-eide laget ser på flere CDL-veteraner.

Vi er blitt fortalt at de tidligere Toronto Ultra -stjernene Thomas "Scrappy" Ernst og Dylan "Envoy" Hannon vil bli med Cloud9 New York-proffen Paco "HyDra" Rusiewiez, alle sammen sammen med nåværende LA Thieves-medlem Daniel "Ghosty" Rothe for å utgjøre en liste som vil bli trent av Troy "Sender" Michaels.

Ettersom dette ennå ikke er bekreftet av LA Thieves, må vi vente og se om denne listen blir til virkelighet, men det virker sikkert som en dyktig en som kan forårsake noen problemer i CDL-sesongen 2025.