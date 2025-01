Rapport: League of Legends for å få en Game Changers-divisjon

HQ

En av de fremste konkurransescenene for kvinner i esports er Valorant Game Changers -turneringen. Denne ligaen er designet for å tilby et sted for kvinner og marginaliserte kjønn å konkurrere og vise frem sine ferdigheter, og i løpet av årene har den blomstret til et enormt popularitetsnivå. Dette har tydeligvis smittet over på Riot Games, som ser ut til å forberede seg på å lansere en Game Changers -divisjon for League of Legends.

I følge en rapport fra Sheep Esports, Riot ønsker å introdusere en Game Changers divisjon for sitt League of Legends økosystem i EMEA-regionen, og at den første turneringen vil finne sted i år og inkludere åtte lag. Det vil visstnok ha kvalifiseringskamper organisert av SK Gaming, men når det gjelder hvordan den samlede turneringen skal organiseres, er det fortsatt uklart om Riot vil takle utfordringen fra første hånd eller om den i stedet vil avlaste oppgaven til en tredjepart.

Hvis dette blir realisert, kan vi sannsynligvis forvente en kunngjøring relativt snart for å sikre at lag og organisasjoner er forberedt på LoL Game Changers sesongen 2025.