Rapport: Life is Strange: True Colors-skaperne Deck Nine anklages for giftig kultur

Det er ikke første gang vi har sett en rapport som hevder at en spillutvikler fremmer giftig kultur og til og med beskytter voldelige ansatte. Tidligere var kanskje Activision den mest beryktede synderen, men nå ser det ut til at også studioet bak Life is Strange: True Colors har lignende problemer.

I en svært detaljert og opprivende rapport fra IGN kommer det frem at utvikleren Deck Nine står overfor en rekke problemer. Ifølge rapporten har ledelsen i studioet ikke klart å forhindre en giftig arbeidskultur der det fortsatt finnes voldelige ledere, der mobbing av personer som ber om autentisk representasjon i spillene deres, foregår ukontrollert, der hat og rasistisk symbolikk sniker seg inn i prosjektene, og der det oppmuntres til crunch.

I rapporten står det at under utviklingen av True Colors kunne en utvikler jobbe mellom 70 og 80 timer i uken uten en eneste fridag i en hel måned. Det sies at dette aldri ble pålagt, men at det alltid var for mye arbeid å fullføre i løpet av den tilgjengelige tiden. Noen hevder at dette har å gjøre med forholdet mellom Deck Nine og Square Enix, ettersom det ble forventet at utvikleren skulle overholde stramme tidsfrister med et lite budsjett, og noen gikk til og med så langt som å si at Square Enix London var "bøller".

Men det påståtte presset fra Square er bare ett av mange problemer Deck Nine står overfor. I rapporten står det til og med at utvikleren ble utsatt for flere tilfeller av seksuell trakassering og transfobi som det ikke ble tatt tak i, og det nevnes direkte at "alle kvinnene jeg snakket med i forbindelse med denne artikkelen, hadde minst én historie om dårlig behandling eller trakassering i løpet av sin tid der, og nesten alle sa at de følte at de måtte kjempe svært hardt for å få lønnsforhøyelser eller forfremmelser."

Det nevnes flere ganger i rapporten at Deck Nine's tidligere CCO Zak Garriss var en av dem som trakasserte kvinnelige ansatte mest, med påstander om at han "love bombede" ansatte, innledet personlige samtaler, sendte dem tekstmeldinger utenfor arbeidstiden og fikk dem til å føle seg ukomfortable.

Square Enix har ennå ikke kommentert disse påstandene, men Deck Nine har publisert en uttalelse der det heter: "Vi legger stor vekt på velferden til alle ansatte hos Deck Nine. Vi har strenge retningslinjer for oppførsel, og så snart påstander eller problemer rapporteres til HR, blir de undersøkt, vurdert og tatt opp med de involverte partene så raskt og effektivt som mulig. Det er alltid vår intensjon å opprettholde et positivt, bærekraftig og vellykket studio ved å sette medarbeiderne våre først."

Denne sjokkerende rapporten kommer også etter at Deck Nine tidligere i år ble tvunget til å si opp rundt en femtedel av de ansatte på grunn av "forverrede markedsforhold".