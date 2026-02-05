Rykte: Metroid Prime 4 har solgt over 1 million eksemplarer

HQ

Forleden slapp Nintendo sin kvartalsrapport for perioden oktober-desember, og presenterte oppdaterte salgstall for både spill og maskinvare. Noe som mange reagerte på var imidlertid det mystiske fraværet av Metroid Prime 4: Beyond, som noen tolket som at Nintendo var misfornøyd med resultatene.

Uavhengig av årsaken til at spillets salgstall ikke ble offentliggjort, ser det likevel ut til å ha fått en god start. Game File-grunnlegger Stephen Totilo skriver via Bluesky at begge versjonene av spillet (Switch og Switch 2) til sammen har gjort Samus' nye eventyr til en millionselger.

Det er unektelig fortsatt rart at tallene manglet, og det er rimelig å anta at de er lavere enn Nintendo hadde håpet på, men Metroid-serien har aldri vært en virkelig storselger, og det spillet som har solgt best hittil er Metroid Dread fra 2021. Det faktum at Metroid Prime 4: Beyond solgte en million eksemplarer på mindre enn en måned indikerer likevel at interessen fortsatt er til stede til tross for blandede anmeldelser, og forhåpentligvis betyr det at vi ikke har sett det siste av Samus i hennes egne eventyr.