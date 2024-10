Rapport: Microsoft har flere nye Xbox Cloud Gaming-funksjoner på trappene

HQ

Det har lenge vært mulig å spille de fleste spillene som er tilgjengelige gjennom Game Pass Ultimate via skyen, noe som betyr at mobiltelefonen, den slitne gamle laptopen eller smart-TV-en din snart kan brukes til å spille Call of Duty: Black Ops 6 - så lenge du har en god internettforbindelse.

Det ble nylig annonsert at medlemmer av Xbox Insiders-programmet i nær fremtid vil kunne spille hele spillsamlingen sin via Xbox Cloud Gaming (vanligvis tar det en måned eller så før funksjonen slippes offentlig), og dermed ikke lenger er låst til Game Pass-utvalget. Men Microsoft har tilsynelatende større planer enn som så.

En artikkel hos The Verge avslører flere nye funksjoner som det jobbes med for tiden, blant annet kontrollere som kan kobles direkte til skyen for raskere respons, bedre bildekvalitet (høyere bitrate) og flere funksjoner.

Nøyaktig når vi vil se de første håndfaste tegnene fra dette er fortsatt usikkert, men det er selvfølgelig hyggelig å se at ting beveger seg i riktig retning.