Rapport: Microsoft ønsker at flere enkeltspillerspill skal være eksklusive for Xbox

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Microsofts multiplattformstrategi er ikke engang i full gang ennå, og som vi vet, er Forza Horizon 6 fremdeles kun tilgjengelig på PC og Xbox Series S/X. Til tross for dette trakk de tilbake strategien for en måned siden under Xbox Games Showcase, der det ble bekreftet at både « Gears of War: E-Day » og «Clockwork Revolution» ville bli Xbox-eksklusive titler – og det ble også gjort klart at disse ikke ville være tidsbegrensede eksklusiviteter.

Dette førte til spekulasjoner om hvor mange Xbox-spill som vil være eksklusive fremover, noe som ennå ikke er spesifisert (bortsett fra at det vil bli flere). Nå rapporterer Bloomberg-journalisten Jason Schreier (takk, Resetera) at Xbox-sjefen Asha Sharma har en plan: hun ønsker at flerspillermodus skal være plattformuavhengig, men har som mål å gjøre «flere av de beste titlene eksklusive for Xbox», altså i enkeltspillermodus, for å gi folk en grunn til å kjøpe konsollene.

Man kan derfor mistenke at spill som The Elder Scrolls VI kun vil være tilgjengelig på PC og Xbox Series S/X (eller kanskje heller Project Helix), men det endelige ordet i saken er ennå ikke sagt.