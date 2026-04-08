Rapport: Nick Offerman slutter seg til Elden Ring filmens rollebesetning

HQ

Det er stille på Tarnished-fronten når det gjelder A24s Elden Ring film. I løpet av helgen dukket det som ser ut som de første set-bildene, som viser en kirke av Marika, opp på nettet, og nå har vi kanskje en annen skuespiller som blir med i rollebesetningen til Alex Garlands kommende fantasy-epos.

Som rapportert av innsider Jordan Ruimy på hans World of Reel-nettsted, er The Last of Us og Parks and Recreation-stjernen Nick Offerman satt til å bli med i rollebesetningen. Kit Connor, Ben Whishaw og Cailee Spaeny er allerede bekreftet for ukjente roller i filmen Elden Ring.

Offermans rolle kan virke litt merkelig, ettersom hans berømte stemme er så sterkt preget av en amerikansk aksent at det er vanskelig å forestille seg at den kan eksistere i The Lands Between. Offermans talent taler imidlertid for seg selv, og han har tidligere jobbet med Alex Garland i A24-filmen Civil War.

Hvem Offerman kan komme til å spille i filmen Elden Ring, er foreløpig uklart, men hvis historien dreier seg om de usle Tarnished, kan han komme til å fungere som en veiledende figur for hovedpersonen vår. Enten som en ny eller allerede etablert karakter.