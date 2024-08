Rapport: Oxygen Esports permitterer alle sine ansatte og legger ned

HQ

Nok en esportsorganisasjon er tilsynelatende i ferd med å bite støvet. Dexerto har publisert en rapport som sier at Oxygen Esports for tiden er i ferd med å permittere alle sine ansatte og legge ned, bare tre år etter å ha inngått et samarbeid med New England Patriots eier Kraft Sports and Entertainment.

Oxygen Dexerto har lag og lagoppstillinger i mange konkurransescener, blant annet Apex Legends, Rainbow Six: Siege, Valorant, Rocket League, og ikke minst Call of Duty League som Boston Breach.

Selv om det er uklart hva fremtiden vil bringe for disse spillerne og disse lagene, bemerker rapporten at Oxygen-spillerne og staben vil miste tilgangen til treningsanlegget på Patriot Place i Foxborough i dag (8. august), og dette er like før organisasjonens Call of Duty -roster flyr til Saudi-Arabia for å konkurrere i Esports World Cup.

Det ser ut til at det snart vil være en mulighet for et annet lag å komme inn i CDL ved å kjøpe Breachs plass, og forhåpentligvis vil vi også se andre lag plukke opp og signere noen av de forskjellige spillerne og staben som blir permittert på grunn av denne enorme endringen.