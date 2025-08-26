Rapport: Rockstar brukte 300 millioner dollar på å perfeksjonere vann i GTA VI

HQ

Fancy grafikk og gigantiske spillverdener er vel og bra. Men de fleste av oss kan nok være enige om at Rockstars virkelige ess i ermet når det gjelder å imponere spillere (og pressen), alltid har vært deres rett og slett absurde evne til å fange opp de minste detaljene.

Med Grand Theft Auto VI er det tydelig at de sikter mot et helt nytt detaljnivå, et nivå som kan omdefinere hva vi i det hele tatt mener med "åpen verden" og "interaksjon". Dette handler ikke bare om små visuelle oppgraderinger. Nei, dette er ren galskap. Husker du alle de systemene i Red Dead Redemption II - alt fra hestehodenes reaksjon på kulde til hvordan snøen deformeres under føttene?

Ifølge innsidere er det akkurat den typen detaljer vi kan forvente fra GTA VI - men skrudd opp til elleve. VGTech rapporterer at spillets vann og dynamiske effekter vil være på et nivå vi aldri har sett før. Fra oversvømmelser til stormer og orkaner som aktivt former gameplayet, til muligheten til å faktisk surfe i spillet - noe som er første gang i serien - det er tydelig at vann ikke bare vil være en kulisse i GTAs verden, men en sentral del av opplevelsen.

Og den villeste delen? VGTech hevder at Rockstar har brukt mellom 200 og 300 millioner dollar bare på å simulere vann. En brøkdel av spillets totale påståtte budsjett, men likevel et svimlende tall. Hvis det er sant, er det overveldende - og med mindre enn ett år igjen til lansering, kan nedtellingen offisielt begynne.