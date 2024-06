Rapport: Rocksteady Studios vil singleplayer-spill igjen

HQ

Etter å ha laget tre helt fantastiske Batman: Arkham-spill, som kom til å redefinere superheltsjangeren fullstendig, var det som om Rocksteady Studios helt mistet fokus.

I stedet for å levere enda et massivt enspillereventyr bestemte de seg for å satse på live-service-spillet Suicide Squad: Kill the Justice League, som viste seg å bli en dundrende flopp. Og med studioet som allerede ønsker å trappe ned på det spillet rapporterer Bloomberg-journalisten Jason Schreier at studioet nå forbereder seg på å gå tilbake til røttene.

De er tilsynelatende i ferd med å pitche en ny idé til morselskapet WB Games, som vil være helt singleplayer-fokusert. Hvorvidt WB Games vil godkjenne ideen er uklart, da de har uttalt at de ønsker å fokusere mer på flerspiller, til tross for at de har flere bestselgende enspillertitler, mens flerspillerdelen har gått mye tregere.

Hvis Rocksteady skulle vende tilbake til superhelteventyr med fokus på enspillerdelen, hvilken DC-helt håper du at de vil ta på seg?