Rapport: Selv utviklere er usikre på poenget med en PS5 Pro

Selv om denne konsollgenerasjonen har vært i gang i nesten fire hele år, kan det føles som om PS5 og Xbox Series X/S ble lansert i forrige uke. Bortsett fra mangelen, er en annen grunn til at det føles som om denne konsollgenerasjonen har hatt liten innvirkning, at mange store spill fortsatt er lansert på PS4 og Xbox One.

Likevel planlegger Sony angivelig å lansere en PS5 Pro i år, noe som har forbløffet både forbrukere og tilsynelatende også utviklere. I en ny episode av Gamesindustry.biz' Microcast snakket Christopher Dring om utviklernes reaksjon på en PS5 Pro.

"Et par selskaper sa at dette ikke kommer til å få markedet til å vokse - det kommer ikke til å flytte nålen", sa Dring. "Denne generasjonen ser ikke engang ut til å ha kommet i gang, for ikke å snakke om behovet for en oppdatering i midten av generasjonen. Hva med at vi bare får i gang litt original, neste generasjons programvare?"

Sony har tilsynelatende fortsatt noen rimelige forventninger til den nye konsollen, ettersom den sannsynligvis kommer med noen nye maskinvarefunksjoner som kan få spillene dine til å kjøre litt bedre. For de som er fornøyde med ytelsen til den nåværende PS5-konsollen, reiser det imidlertid spørsmålet om hvorfor denne oppgraderingen er nødvendig.