Rapport: Sony sikret seg Grand Theft Auto-eksklusivitet av frykt for Xbox

HQ

Til tross for den utrolige markedsdominansen Sony hadde på begynnelsen av 2000-tallet, følte selskapet fortsatt en betydelig trussel fra Microsoft med lanseringen av Xbox. Dette var en av grunnene til at de sikret seg PlayStation-eksklusivitet for Grand Theft Auto. Tidligere PlayStation Europe-sjef Chris Deering avslørte nylig dette under et intervju, der han sa :

"Vi var bekymret da vi så Xbox komme. Vi visste at eksklusivitet var det som gjaldt på mange områder, som Sky TV med sport. Da det nærmet seg jul og Xbox skulle lanseres, gikk noen av oss ut til våre favoritt tredjeparts utgivere og utviklere og spurte dem: "Hva sier dere til en spesialavtale hvis dere lar neste generasjons spill være eksklusivt på PlayStation i en toårsperiode?""

Deering fortsatte med å forklare hvordan en av disse diskusjonene var med Take-Two, som på den tiden var dypt inne i utviklingen av det som skulle bli Grand Theft Auto 3.

"En av avtalene vi inngikk med Take-Two var for de tre neste Grand Theft Auto-spillene. På den tiden var det ikke klart at Grand Theft Auto 3 kom til å bli så stort som det ble, fordi det pleide å være et ovenfra-og-ned-spill. Det var veldig heldig for oss. Og faktisk heldig for dem, for de fikk rabatt på royalty-avgiften de betalte. Slike avtaler er ikke uvanlige i bransjer med plattformer. Også i dag, med ting som sosiale medier."

Som et resultat av dette ble Grand Theft Auto III, Vice City og San Andreas opprinnelig lansert som eksklusive titler for PlayStation 2 på begynnelsen av 2000-tallet.

Hva er dine beste minner fra Grand Theft Auto-spillene på PlayStation 2? Og hvordan tror du det kunne ha gått hvis Microsoft og Xbox hadde sikret seg eksklusiviteten i stedet?