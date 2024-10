Rapport: Star Wars Outlaws har solgt over én million eksemplarer

HQ

Ubisoft har vært åpne om at Star Wars Outlaws ikke har solgt som forventet, og utvikleren Massive Entertainment har vært skuffet over spillets mottakelse med lavere rangeringer enn forventet.

Så langt har vi ikke fått noen salgstall, men nå melder Insider Gaming at spillet passerte sin første million solgte eksemplarer omtrent en måned etter lansering, basert på kilder nær Ubisoft. Det er definitivt ikke på nivå med Ubisofts største titler, og Insider Gaming nevner at fjorårets tittel Assassin's Creed Mirage (som ble ansett som en litt mindre tittel i serien) nådde fem millioner solgte eksemplarer på tre måneder, et resultat Star Wars Outlaws vil få det svært vanskelig med å nå.

Vi likte Star Wars Outlaws, som bød på flere aspekter av galaksen langt, langt borte enn noe tidligere Star Wars-spill, og var imponert over den grafiske standarden. Vi var imidlertid ikke overbevist av stealth-øyeblikkene og den noe livløse verdenen, og vi støtte også på noen få bugs.

Les vår anmeldelse av Star Wars Outlaws her, og fortell oss gjerne hva du synes om det i kommentarfeltet nedenfor.