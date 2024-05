Rapport: State of Decay 3 "Ser veldig, veldig bra ut"

HQ

Det er fire år siden State of Decay 3 ble annonsert med en forhåndsrendert trailer, og man kan argumentere for at det er på tide å vise frem spillet, som Microsoft Gaming-sjef Phil Spencer selv sa at han var "incredibly excited about" for noen år siden.

Men siden vi ikke har fått noen tegn til liv, frykter mange problemer med utviklingen. Heldigvis ser dette ikke ut til å være tilfelle. Ifølge den vanligvis pålitelige Windows Central-redaktøren Jez Corden går utviklingen bra, og spillet ser veldig lovende ut. Her er hva han sa om det på Xbox Two-podcasten:

"I likhet med State of Decay 3, som jeg har hørt går veldig bra, [...] vil jeg si at det går veldig, veldig bra og ser veldig, veldig bra ut."

Om dette betyr at vi får se spillet på Xbox Games Showcase den 9. juni gjenstår å se, men hvis Corden har rett (og det har han ofte), bør sjansene være ganske gode.