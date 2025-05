Rapport: "Stemningen har aldri vært verre" hos Marathon utvikler Bungie

HQ

En ny rapport har lettet på sløret om den nåværende situasjonen hos Marathon og den opprinnelige Halo-utvikleren Bungie, og viser at studioet er svært bekymret for lanseringen av spillet, og at moralen er på et lavmål for mange som jobber der.

Dette kommer fra Paul Tassi i Forbes, og kommer etter at Bungie innrømmet bruk av stjålet kunst i Marathon. Dette er tilsynelatende fjerde gang Bungie har blitt funnet skyldig i en slik handling på fem år, noe som ikke akkurat hjelper fansens følelser.

I følge Forbes-rapporten, "vibberne har aldri vært verre" hos Bungie, med moral i "fritt fall." Det har tilsynelatende blitt gjort noen endringer i markedsføringsplanen, men det er fortsatt mye engstelse for spillets kommende lansering i september.

"Alle har de samme bekymringene om hva som skjer med Bungie som studio hvis Marathon bomber, noe de absolutt ikke har råd til," heter det i rapporten. Det ser ut til at det er reell frykt for at Sony kan ha en annen Concord på hendene, men vi må se om Sony stopper eller skyver Marathon tilbake for å prøve å forhindre at det skjer.

Marathon er for øyeblikket planlagt utgitt 23. september 2025 for PC, PS5 og Xbox Series X/S.